Pas de cadre spécial pour gérer le loup dans le Jura

La gestion du loup n’a pas besoin d’un cadre plus clair. Le Parlement jurassien s’est prononcé ce mercredi en défaveur d’une motion de Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) par 36 voix contre 23. Le texte proposait la mise en place d’un plan d’action afin d’apporter des « solutions innovantes pour favoriser une cohabitation la plus harmonieuse possible avec les loups, en intégrant communication, prévention et adaptation ». « Le plan fédéral fixe des bases, mais il est peu ambitieux et ne répond pas aux spécificités de notre territoire », a notamment soutenu Sonia Burri-Schmassmann. Pour le ministre jurassien de l’Environnement, David Eray, la législation fédérale ainsi que les mesures prises par l’État jurassien sont suffisantes. « Multiplier les plans ne signifie pas mieux gérer. Et dans notre situation [ndlr : financière], nous ne devons pas disperser nos ressources », a expliqué David Eray. Le ministre a par ailleurs souligné l’importance d’une approche coordonnée avec les cantons voisins. « Le Jura est plutôt prêt pour l’arrivée du loup », a abondé le député François Monin (Le Centre), par ailleurs membre du groupe de travail sur les grands prédateurs.

Malgré le soutien de la gauche, le texte a été finalement refusé. /gtr