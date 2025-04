Trois nouveaux cas d’arnaques aux faux policiers dans le Jura

La Police cantonale jurassienne met en garde contre de nouvelles arnaques aux faux policiers. Trois cas ont été recensés ce week-end, selon une annonce faite ce mardi. À Cornol, des malfaiteurs ont réussi à s’introduire au domicile de leur victime et à emporter un butin encore à déterminer. À Courrendlin et Bassecourt, les victimes n’ont pas donné suite à l’appel des malfaiteurs et ont ainsi pu prévenir le méfait. La police précise que le mode opératoire reste inchangé et vise principalement des personnes âgées. Elle ajoute que des agents en civil ne se présenteront jamais à domicile pour réclamer des cartes bancaires ou des codes. En cas de doute, il faut directement appeler le 117. /comm-lge