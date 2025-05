Aires d’accueil : les cantons devront se débrouiller seuls

La décision fédérale laisse d’ailleurs beaucoup de questions en suspens dans la région. « Une aire de transit pour les gens du voyage étrangers est planifiée à Delémont, secteur des Prés-Roses. La fiche du Plan directeur cantonal indique qu’elle doit être réalisée en collaboration avec la Confédération. Cette fiche a été approuvée par le Conseil fédéral, mais maintenant la Confédération dit : on ne s’en occupe plus. J’ai donc plus de questions que de réponses dans ce dossier », souffle David Eray.







Aux cantons de discuter

La Suisse romande, davantage sollicitée, possède actuellement trois aires d'accueil à Rennaz dans le canton de Vaud, Martigny en Valais et à la Vue des Alpes à Neuchâtel, censé n'être qu'un site provisoire. Pour en créer davantage, les cantons vont devoir se mettre autour de la table et discuter entre eux. « J’imagine qu’on va en parler dans les Conférences intercantonales, notamment celle sur l’aménagement du territoire, et voir comment les cantons s’organisent », esquisse le ministre jurassien. La Confédération ne prévoit cependant pas de se retirer complètement du dossier, et précise qu’elle mettra en œuvre les mesures mentionnées dans le concept relevant de sa compétence. /jpi-ats