« La Balade jurassienne » à l’étang de la Montoie

Empoignez votre canne à pêche et détendez-vous… « La Balade jurassienne » vous emmène ce mercredi à l’étang de la Montoie à Cornol. Un havre de paix dans la forêt ajoulote qui abrite la société de pêche de la Montoie. La société, présidée par Gilles Morel, compte une soixantaine de membres et est notamment connue pour organiser la fête nationale chaque année. « La pêche, c’est une passion depuis bientôt 50 ans. C’est l’inconnu, un petit peu de la technique, un petit peu de la tactique », raconte Gilles Morel. L’étang artificiel inauguré en 1988 accueille tout aussi bien les pêcheurs que les promeneurs. Sous l’eau, carpes, brochets ou encore sandres. « La plus grosse carpe de l’étang fait 14 kg, ça fait quelques années que personne ne l’a vue », selon Gilles Morel. Ce samedi, une initiation à la pêche est organisée à l’étang entre 8h et 16h. /mmi