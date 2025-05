Le maire de Porrentruy calme le jeu sur l’interdiction des chiens

Les chiens tenus en laisse pourront toujours « transiter » le long de la promenade Marie-Madeleine Prongué et à la place des Bennelats. Après la publication début mai d’un arrêté municipal interdisant la présence des canidés dans ces deux lieux, les quatre groupes représentés au sein du Conseil de ville de Porrentruy ont pris la parole jeudi soir lors des questions orales. Le maire a tenu à calmer le jeu, alors que les réactions ont déjà été vives sur les réseaux sociaux. Philippe Eggertswyler a indiqué que ce type d’interdiction est déjà en cours au Pré de l’étang. Les chiens en laisse y sont tolérés pour transiter. Le maire précise aussi que la police et les propriétaires de chiens doivent faire preuve de « pédagogie ». « Il y a la loi et il y a l’interprétation de la loi », souligne-t-il.

Cette mesure a été prise pour lutter contre un sentiment d’insécurité provoqué par la présence de chiens et d’hygiène liée aux déjections canines. « On a mis en place des emmarchements, on a créé des espaces publics pour les enfants. Et on se rend compte qu’une partie de la population ne peut pas profiter de ces installations de peur de ce qui peut arriver avec les chiens, » explique Philippe Eggertswyler.





De nouvelles parcelles bientôt disponibles

Le crédit de 2,9 millions de francs pour la viabilisation de la Perche II a passé la rampe, malgré quelques oppositions et refus de la part du groupe PS-Les Verts. Ainsi 31 parcelles pour des maisons individuelles et 4 pour de petits immeubles seront bientôt à vendre. /ncp