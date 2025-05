L’argent de la BNS ne servira pas à rehausser le budget 2025

Malgré l’annonce du versement, en janvier dernier, de 16,6 millions de francs de la Banque Nationale suisse (BNS) au Canton du Jura, le budget 2025 décidé un mois plus tôt ne sera pas révisé. Le député CS-POP Rémy Meury demandait via une motion d’allouer des crédits supplémentaires à certaines allocations budgétaires jugées insuffisantes, proposition finalement rejetée par 36 voix contre 13 et 9 abstentions. Les longs débats sur le budget en décembre dernier avaient, en effet, été menés dans un souci appuyé de réaliser des économies et aucune part de la BNS n’avait été budgétisée suite aux expériences des années passées.







« Montrer un autre signe aux employés d’État »

L’annonce de janvier de la BNS mérite selon Rémy Meury de changer la donne. « Cela permettrait de corriger des erreurs de décembre en montrant un autre signe aux employés d’État, notamment en leur accordant le plein renchérissement sur leurs salaires. J’avais proposé lors des débats sur le budget de tenir compte d’une seule part de la BNS qui aurait permis de le faire. Cela a été refusé et le travail de la fonction publique n’a donc pas pu être valorisé à sa juste valeur », a argumenté le député CS-POP à la tribune.







« Louable », mais délicat « en cours d’exercice »

« Il fallait refuser le budget comme l’a fait le PLR, pas revenir à charge avec une motion », a rétorqué l’élu PLR André Henzelin tandis que socialistes et UDC ont montré des réticences à modifier un budget tardivement en cours d’exercice. « L’objectif est louable, mais il ne faudrait pas court-circuiter des engagements déjà pris au sein des services de l’État », a souligné le socialiste Patrick Cerf. « On fait avec ce qu’on a », a résumé Yves Gigon pour le groupe UDC. /jpi