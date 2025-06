Suppressions de postes et de prestations à lier

Les suppressions de postes d’employés au sein l’État jurassien doivent être mises en regard des prestations qui seraient abandonnées. C’est ce que demande le député Rémy Meury (CS-POP) dans une motion déposée récemment au Parlement. Sa démarche fait suite à l’adoption le 16 avril dernier d’une autre motion de Thomas Schaffter (PCSI). Le texte du député suppléant bruntrutain demande de biffer 100 équivalents plein-temps (EPT) d’ici 2030 au sein de la fonction publique jurassienne.

Rémy Meury souhaite porter le débat sur les prestations fournies par le canton. Il rappelle que la motion de Thomas Schaffter se limite à la suppression de postes et n’évoque pas, en parallèle, les prestations qui seraient affectées. Pour le député CS-POP, il n’est « pas imaginable que les mêmes prestations qu’aujourd’hui soient assumées avec 100 employés de moins ». Rémy Meury imagine que les postes en question seront « supprimés essentiellement » dans l’administration et pas dans l’enseignement, à moins d’augmenter les effectifs dans les classes, ce qui irait à l’encontre de précédents choix du Parlement, selon lui.



Pour Rémy Meury, il est « impensable et indéfendable » de pouvoir assumer les mêmes prestations en supprimant plus de 10% des postes dans l’administration. Il souhaite donc apporter une règle complémentaire dans l’application de la motion Schaffter. Rémy Meury demande ainsi au Gouvernement de « présenter systématiquement et préalablement des prestations qui justifient que des postes soient supprimés ». /comm-fco