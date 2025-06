« La Balade jurassienne » - Sur le chemin de Damas à Courchavon

« Sur le Chemin de Damas », c’est là que nous emmène « La Balade jurassienne » ce mercredi. Ce sentier didactique qui commence à Mormont et qui va jusqu’à Courchavon, en faisant une boucle, fait découvrir au promeneur l’histoire du damassinier, mais aussi les lieux historiques de la commune. Nous sommes partis sur les traces de cet arbre bien connu dans la région avec Rolf Amstutz, celui qui est à l’origine de ce chemin. « Il y a toute une légende derrière ce damassinier. On dit que ce sont les Croisés qui ont ramené cet arbre dans la région. On sait que le seigneur du château a vécu à la fin de cette période. Il fait donc partie de ces gens qui ont pu ramener cet arbre dans la région », explique le passionné d’histoire. Pour lui, c’est important de retracer l’histoire de cette espèce. « L’Ajoie est vraiment le pays du damassinier », sourit-il. /lge