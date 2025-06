Un motard blessé à Glovelier

Un accident de la circulation est survenu mercredi en fin d’après-midi sur la route entre Glovelier et Boécourt. Un automobiliste, qui était en train de s’engager sur l’autoroute A16 vers 17h10, n’a pas accordé la priorité à un motard qui circulait depuis Boécourt. Une collision est alors survenue entre les deux véhicules. Blessé, le motocycliste a été pris en charge par une ambulance et acheminé sur le site delémontain de l’Hôpital du Jura. L’accident a nécessité l'engagement de trois patrouilles de la gendarmerie, des pompiers et du service des infrastructures pour le nettoyage de la chaussée. Le garage de service a pris en charge les deux véhicules totalement endommagés. Le trafic a été fortement perturbé. La police a procédé au constat d’usage. /comm-alr