Les pompiers de Moutier intégrés dans le Jura

L’intégration des pompiers de Moutier dans le Jura franchit une nouvelle étape. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi, en première lecture, à l'unanimité (57 voix) une révision partielle de la loi sur le service de défense contre l’incendie et de secours. Les nouvelles dispositions visent intégrer progressivement les pompiers de Moutier dans le système jurassien. Les soldats du feu prévôtois continueront ainsi, dans un premier temps, à assurer sur le territoire communal la quasi-totalité des missions qu’ils assument aujourd’hui, y compris les tâches cantonales spécialisées. Cette période transitoire s’étendra jusqu’à ce que l’équipement du SIS responsable de la commune de Moutier ne soit plus fonctionnel selon l’ECA Jura ou jusqu’à l’entrée en vigueur de la réorganisation cantonale des sapeurs-pompiers, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2029. /fco