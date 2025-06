Pas d’étude pour transformer BAT en prison à Boncourt

La possibilité de transformer les anciens locaux de BAT à Boncourt en nouvelle prison ne sera pas étudiée. Le Parlement jurassien a rejeté ce mercredi par 41 voix contre 15 et 3 abstentions un postulat en ce sens de Quentin Haas (PCSI). Le texte de l’élu de Cornol faisait suite à l’annonce de la fin de la prison de Porrentruy d’ici au premier semestre 2026 avec l’intégration de la prison de Moutier et à la fermeture du site industriel boncourtois. Quentin Haas a ainsi évoqué « les inquiétudes d’un député ajoulot » face à ces deux pertes pour le district de Porrentruy. Il a estimé que « l’Ajoie avait besoin de projets porteurs et audacieux » et que l’étude qu’il demandait ne constituait qu’une « opportunité à creuser ».

Le Gouvernement appelait le Parlement à rejeter le postulat. L’exécutif cantonal a rappelé que la localisation d’un nouvel établissement pénitentiaire était à l’étude dans le Jura. Il estime également que les anciens locaux de BAT ne sont pas adaptés pour accueillir une nouvelle prison, notamment en raison de leur proximité avec des habitations. Le député-maire de Boncourt, Lionel Maître (Le Centre), est monté à la tribune pour indiquer que les autorités communales étaient opposées à un tel projet. Il a, in fine, été largement suivi par le plénum qui a clairement repoussé le postulat. /fco