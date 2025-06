Pas de semaine de sport équestre obligatoire pour les écoliers

Les élèves jurassiens ne devront pas participer à une semaine d’équitation. Le Parlement jurassien a refusé ce mercredi par 32 contre 15 le postulat de la députée franc-montagnarde Brigitte Favre (UDC). Intitulé « Jura – pays du cheval », le texte demandait au Gouvernement d’étudier la mise sur pied d’une semaine de sport équestre annuelle pour tous les écoliers en âge de scolarité dès la 1P et d’élaborer une stratégie pour intégrer l’équitation dans les leçons d’éducation physique.

La charge financière pour l’État et les communes, l’infrastructure insuffisante ou encore la nécessité de modifier le Plan d’études romand (PER) ont pesé lourd dans la décision du législatif qui a toutefois exprimé sa sensibilité à la promotion du cheval et des sports équestres. /rce