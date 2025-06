Le canton prêt à une éventuelle canicule cet été

Le canton du Jura a d’ores et déjà pris des dispositions en vue d’un éventuel épisode caniculaire cet été. C’est la réponse que le Gouvernement a donnée mercredi devant le Parlement à une question orale. Le député Baptiste Laville (Vert-e-s) s’est fait l’écho de prévisions de MétéoSuisse qui font état d’un potentiel été très chaud en Suisse romande. L’élu de Porrentruy souhaitait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage pour protéger les personnes les plus vulnérables. Le ministre jurassien de la Santé a livré plusieurs indications sur les dispositions en place. Stéphane Theurillat a, tout d’abord, estimé que le « risque de canicule était élevé cet été ». Il a également souligné que le Gouvernement était « pleinement mobilisé pour protéger la population, en particulier les plus vulnérables ». « Le médecin cantonal a ainsi rappelé à tous les établissements concernés - comme les maisons de retraite, les crèches et les hôpitaux – les consignes à suivre en cas de forte chaleur », a précisé le ministre jurassien de la Santé qui a encore assuré que « la coordination entre les services de l’État et les partenaires était assurée dans le cadre du plan canicule cantonal ».