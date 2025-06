Une motion pour demander une loi contre le surendettement

Le canton du Jura doit se doter d’une loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement. C’est ce que demande le député suppléant Jean Froidevaux (PCSI) dans une motion déposée récemment au Parlement jurassien. L’élu de Delémont reconnait que la plateforme JU-lien.org qui lutte contre le non-recours aux prestations sociales constitue un premier pas vers le surendettement. Il estime toutefois qu’il faut aller plus loin. Jean Froidevaux rappelle que le surendettement peut toucher tout le monde et survient, souvent, à la suite d’événements de la vie tels que la naissance d’un enfant, le chômage, le divorce ou encore la maladie. Il souligne également que les personnes concernées attendent souvent plusieurs années avant de demander du soutien et qu’elles dissimulent aussi la situation à leur entourage. Jean Froidevaux relève que le Jura ne dispose pas de loi cantonale sur la prévention et la lutte contre le surendettement. Il estime que de telles législations ont fait leurs preuves dans d’autres cantons, notamment romands, et qu’il est temps pour le Jura de « prendre exemple sur ses voisins ». Jean Froidevaux indique que la loi cantonale qu’il réclame devra s’attaquer à trois axes : la prévention, la détection précoce et l’assainissement financier. /comm-fco