« La balade jurassienne » au Bémont

Gaby Rais a sorti son attelage à l’occasion de « La Matinale » dans la ferme familiale au Bémont. Quand il n’attaque pas le train rouge, le cow-boy taignon propose des promenades en char et différentes activités. Ce mercredi matin il a embarqué notre correspondant aux Franches-Montagnes Nicolas Meusy pour une excursion dans les pâturages des Cufattes. Tiré par ses deux chevaux, Gaby Rais a saisi l’occasion d’évoquer le tourisme équestre et ces chemins champêtres qu’il affectionne tant. « On est gâté par nos chemins et nos petites routes », sourit-il.

Depuis une cinquantaine d’années, ce pionnier promène les visiteurs. Au début, « sur le même char que celui sur lequel on chargeait le foin », a-t-il expliqué. L’aventure a commencé lorsque Gaby Rais a repris le domaine de son grand-père, « pas viable » à l’époque. Le Taignon assure que c’est « la nature, le beau paysage, le calme et les animaux » qui attirent les touristes. /nmy