Un incendie chez BKW à Delémont

Un incendie s’est déclaré dans l’enceinte de l’entreprise BKW dans la capitale jurassienne dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont est intervenu avec quatre véhicules et douze hommes. Il a rapidement pu circonscrire le sinistre, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. Après un constat, il ressort que trois véhicules et plusieurs remorques stationnées sous un couvert ont été la proie des flammes. Pour l’heure, les causes du sinistre n’ont pas pu être déterminées. /comm-lge