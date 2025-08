Attention aux arnaques au faux policier dans le Jura

De nouveaux cas d’arnaques au faux policier ont été recensés dans le canton, annonce la police cantonale jurassienne ce lundi. Les escrocs s’en prennent souvent par téléphone à des personnes âgées qu’ils trompent et mettent sous pression. Un premier faux agent téléphone à la victime lui expliquant qu’un collègue en civil passera chez elle pour récupérer sa carte bancaire et son code, de l’argent liquide ou parfois même des bijoux sous de faux prétextes. Un butin qui peut être important : souvent environ 3'000 francs, mais pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. Les auteurs de ces larcins, souvent basés à l’étranger, sont très bien organisés et envoient des intermédiaires en Suisse, précise la police dans son communiqué. Depuis le début de l’année, pas moins de onze cas confirmés et 3 tentatives d’arnaque au faux policier ont été recensés dans le canton. Des brochures informatives sont disponibles aux guichets de la police, dans les administrations communales, sur le site du canton ainsi que sur les réseaux sociaux. La police appelle également l’entourage des personnes fragiles à les sensibiliser activement.





Elle rappelle également les règles de prudence suivantes :