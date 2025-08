Transports publics étoffés pendant le Marché-Concours

Par la route ou par le rail, les visiteurs du Marché-Concours auront l’embarras du choix. En collaboration avec les Chemins de fer du Jura (CJ) et MobiJu, ainsi que le soutien de la commune de Saignelégier, la manifestation dédiée au cheval franches-montagnes dispose d’un plan de mobilité spécial. Durant l’ensemble de l’événement, de vendredi à dimanche, des trains et des bus supplémentaires viendront étoffer les horaires habituels, notamment tôt le matin et en soirée. L’offre de Noctambus sera aussi renforcée durant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Les liaisons entre Saignelégier et Glovelier – La Chaux-de-Fonds – Tramelan seront ainsi intensifiées et des correspondances additionnelles seront agendées, indiquent les CJ dans un communiqué transmis ce lundi. Toutes ces courses spéciales sont intégrées dans le réseau national.

Les Chemins de fer du Jura proposent aussi aux voyageurs âgés de 17 ans ou plus un billet « spécial manifestation » à 10 francs valable sur les lignes CJ des Franches-Montagnes et du Jura bernois, ainsi que sur les réseaux MobiJu et Noctambus. Les passagers jusqu’à 16 ans et accompagnés voyagent gratuitement. /comm-nmy