La police jurassienne se met à Instagram

« L’idée n’est pas de faire concurrence aux médias traditionnels via lesquels nous continuons de communiquer, mais de toucher un autre public, plus jeune et plus connecté. Les réseaux sociaux permettent aussi de diffuser des informations rapidement, de manière quasi immédiate », souligne Pauline Christ Hostettler, référente prévention et communication auprès de la Police cantonale jurassienne depuis le mois de juin. Un canal devenu presque essentiel face à des générations qui consomment l’information différemment, notamment via les réseaux sociaux.





« On dit souvent que les images valent mille mots »

Plus qu’un « coup de jeune » dans sa communication, la police jurassienne mise aussi sur l’image pour rendre certains messages plus percutants. « On disant souvent que les images valent mille mots, effectivement c’est parfois plus facile de faire passer certaines campagnes de prévention par un visuel que par un texte trop long que personne ne lira », résume Pauline Christ Hostettler. Ce lundi, la police jurassienne alertait par exemple les citoyens, via Instagram, sur les arnaques aux faux policiers. Pour sa toute première publication à l’occasion du 1er août, c’est un rappel des règles de sécurité sur les feux d’artifice qui a été diffusé.