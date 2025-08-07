Les transports publics à privilégier pour le Marché-Concours

À l’approche du 120e Marché-Concours national de chevaux, les autorités et organisateurs anticipent un trafic particulièrement chargé autour de Saignelégier. L’évènement qui se tiendra de vendredi à dimanche attirera plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. La Police cantonale jurassienne appelle ainsi les usagers à respecter la signalisation routière et les instructions du personnel autorisé, rappelle-t-elle dans un communiqué. Les automobilistes sont priés d’utiliser exclusivement les zones de stationnement prévues et de ne pas se garer sur les routes ni les trottoirs. Les véhicules en infraction seront mis en fourrière. Des amendes et frais de déplacement seront également facturés aux contrevenants, préviennent les forces de l’ordre.





Transports publics à privilégier

Une déviation routière sera instaurée pour le village de Saignelégier du vendredi 8 au lundi 11 août. Enfin, la police jurassienne et les organisateurs du Marché-Concours invitent les visiteurs à privilégier les transports publics afin de désengorger le trafic et renforcer la sécurité autour du site.

Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site de la manifestation. /comm-gtr