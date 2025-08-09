Dans les souvenirs du premier quadrille du Marché-Concours

« Ça rappelle de super souvenirs, c’était une belle période », lance l’habitante du Noirmont, alors que le spectacle débute devant ses yeux. Anne-Marie Willemin constate que les chorégraphies n’ont pas beaucoup évolué ces dernières décennies. En revanche, elle ne peut pas en dire autant de la musique. « Nous, c’était un genre de marche à l’accordéon », se souvient-elle dans l’ambiance actuelle et moderne des mélodies diffusées par des haut-parleurs. La Taignonne de 75 ans remarque aussi des changements sur les chevaux, devenus plus musclés et entrainés. « Comme je n’avais pas de cheval, je le prenais chez un agriculteur et puis on essayait de se tenir et de ne pas tomber. C’était vraiment de l’amateurisme », témoigne-t-elle, l’œil pétillant devant le quadrille proposé par les attelages et ces huit jeunes cavalières qui, comme elle 57 ans plus tôt, éblouissent le public du Marché-Concours. /nmy