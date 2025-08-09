Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Une automobiliste a dévié de sa trajectoire vendredi soir avant de heurter un coffret électrique ...
Une automobiliste a dévié de sa trajectoire vendredi soir avant de heurter un coffret électrique.

Une ambulance a pris en charge l'automobiliste. (Photo d'archives). Une ambulance a pris en charge l'automobiliste. (Photo d'archives).

Un blessé léger sur les routes vendredi soir. Vers 23h20, une automobiliste qui circulait entre Glovelier et Saignelégier est sortie de route peu avant St-Brais. Sa voiture a dévié de sa trajectoire et a heurté violemment un coffret électrique. A la suite de ce choc, son véhicule s’est immobilisé quelques mètres plus loin. La femme, légèrement blessée, a été prise en charge par une ambulance et conduite à l’Hôpital du Jura à Delémont. La police cantonale jurassienne indique que les services de piquet du SIS FM Est et de BKW ont été engagés. /comm-ncp


 

