Un blessé léger sur les routes vendredi soir. Vers 23h20, une automobiliste qui circulait entre Glovelier et Saignelégier est sortie de route peu avant St-Brais. Sa voiture a dévié de sa trajectoire et a heurté violemment un coffret électrique. A la suite de ce choc, son véhicule s’est immobilisé quelques mètres plus loin. La femme, légèrement blessée, a été prise en charge par une ambulance et conduite à l’Hôpital du Jura à Delémont. La police cantonale jurassienne indique que les services de piquet du SIS FM Est et de BKW ont été engagés. /comm-ncp
Un accident de la circulation peu avant St-Brais
Une automobiliste a dévié de sa trajectoire vendredi soir avant de heurter un coffret électrique ...
RFJ
Sur le même sujet
- 05.08.2025 - 14:44 La police jurassienne se met à Instagram
- 04.08.2025 - 11:15 Attention aux arnaques au faux policier dans le Jura
- 31.07.2025 - 05:56 Deux voitures impliquées dans un accident de la route en Ajoie
- 31.07.2025 - 05:32 Un incendie chez BKW à Delémont
- 19.07.2025 - 13:04 La route entre Saignelégier et Goumois a été fermée ce samedi midi
Actualités suivantes
Grâce aux gardes-écuries, le crottin n’a pas le temps de sécher au Marché-Concours
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 16:30
Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 11:30
Articles les plus lus
Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 11:30
Policiers genevois et chevaux franches-montagnes tissent des liens étroits
Région • Actualisé le 09.08.2025 - 11:30
Un nouvel hôpital à 160 millions sans apport direct de l’État
Région • Actualisé le 08.08.2025 - 15:19