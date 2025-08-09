Un accident de la circulation peu avant St-Brais

Un blessé léger sur les routes vendredi soir. Vers 23h20, une automobiliste qui circulait entre Glovelier et Saignelégier est sortie de route peu avant St-Brais. Sa voiture a dévié de sa trajectoire et a heurté violemment un coffret électrique. A la suite de ce choc, son véhicule s’est immobilisé quelques mètres plus loin. La femme, légèrement blessée, a été prise en charge par une ambulance et conduite à l’Hôpital du Jura à Delémont. La police cantonale jurassienne indique que les services de piquet du SIS FM Est et de BKW ont été engagés. /comm-ncp