Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Dans sa camionnette transformée en atelier, le ferronnier et maréchal-ferrant David Ripert ...
Dans sa camionnette transformée en atelier, le ferronnier et maréchal-ferrant David Ripert expose son travail ce week-end lors de la fête du cheval franches-montagnes.

David Ripert façonne le métal durant tout le week-end du Marché-Concours. David Ripert façonne le métal durant tout le week-end du Marché-Concours.

Il manie le métal sous les yeux des visiteurs du Marché-Concours. Le Genevois David Ripert a installé sa forge au pied de la Halle-Cantine ce weekend à Saignelégier. Le ferronnier et maréchal-ferrant depuis près de 20 ans présente son travail durant la fête du cheval franches-montagnes, dont l’hôte d’honneur est le canton de Genève. A coups de marteaux sur une enclume datant de 1891, l’habitant d’Avully prépare, à la demande des clients, toutes sortes d’objets. « Ça va du couteau au porte-bouteille, le support de téléphone, les cadres photo », énumère l’artisan qui est en train de retravailler son étampe pour ensuite réaliser des porte-clés en forme de petits fers à cheval. Dans son atelier disposé à l’intérieur de sa camionnette, David Ripert sort de son quotidien plutôt solitaire pour se retrouver au contact du public. « Il y a des gens qui sont toujours intéressés et aussi des anciens maréchaux. Ce sont toujours des moments de partage assez sympas », apprécie-t-il.

Reportage : David Ripert manipule le métal chauffé à 1'300 degrés.

Ecouter le son

L'artisan a notamment créé un cheval de métal pour le Concours hippique international de Genève. L'artisan a notamment créé un cheval de métal pour le Concours hippique international de Genève.


 

