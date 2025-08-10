Une forge mobile fait halte au Marché-Concours

Il manie le métal sous les yeux des visiteurs du Marché-Concours. Le Genevois David Ripert a installé sa forge au pied de la Halle-Cantine ce weekend à Saignelégier. Le ferronnier et maréchal-ferrant depuis près de 20 ans présente son travail durant la fête du cheval franches-montagnes, dont l’hôte d’honneur est le canton de Genève. A coups de marteaux sur une enclume datant de 1891, l’habitant d’Avully prépare, à la demande des clients, toutes sortes d’objets. « Ça va du couteau au porte-bouteille, le support de téléphone, les cadres photo », énumère l’artisan qui est en train de retravailler son étampe pour ensuite réaliser des porte-clés en forme de petits fers à cheval. Dans son atelier disposé à l’intérieur de sa camionnette, David Ripert sort de son quotidien plutôt solitaire pour se retrouver au contact du public. « Il y a des gens qui sont toujours intéressés et aussi des anciens maréchaux. Ce sont toujours des moments de partage assez sympas », apprécie-t-il.