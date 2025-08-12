Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un début d’incendie s’est déclaré lundi soir vers 20h30 dans une halle technique de l’usine Sonceboz à Boncourt. Au vu de la taille des locaux, un important dispositif a été mis en place. Une trentaine de pompiers du SIS Basse-Allaine et du Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy sont intervenus, appuyés par une dizaine de véhicules. La procédure d’évacuation a été activée et l’entier du personnel présent, soit environ 70 personnes, ont pu quitter le bâtiment rapidement. Personne n’a été blessé. L’incendie a rapidement été maitrisé, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Un important travail de ventilation des fumées accumulées a ensuite été nécessaire durant plusieurs heures, avant que le personnel ne puisse rejoindre le bâtiment. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes du sinistre. /comm-emu