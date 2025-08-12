Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un important dispositif a été mis en place et environ 70 personnes ont été évacuées. Il n’y ...
Un début d’incendie chez Sonceboz à Boncourt

Un important dispositif a été mis en place et environ 70 personnes ont été évacuées. Il n’y a pas eu de blessé.

Des employés ont dû évacuer l'usine Sonceboz lundi soir à Boncourt en raison d'un début d'incendie. Des employés ont dû évacuer l'usine Sonceboz lundi soir à Boncourt en raison d'un début d'incendie.

Un début d’incendie s’est déclaré lundi soir vers 20h30 dans une halle technique de l’usine Sonceboz à Boncourt. Au vu de la taille des locaux, un important dispositif a été mis en place. Une trentaine de pompiers du SIS Basse-Allaine et du Centre de renforts d’incendie et de secours de Porrentruy sont intervenus, appuyés par une dizaine de véhicules. La procédure d’évacuation a été activée et l’entier du personnel présent, soit environ 70 personnes, ont pu quitter le bâtiment rapidement. Personne n’a été blessé. L’incendie a rapidement été maitrisé, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne. Un important travail de ventilation des fumées accumulées a ensuite été nécessaire durant plusieurs heures, avant que le personnel ne puisse rejoindre le bâtiment. Une enquête est actuellement en cours afin de déterminer les causes du sinistre. /comm-emu


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Le choix du F-35, « une idée à démonter » pour Pierre-Alain Fridez

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 17:34

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:15

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:00

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 18:47

Articles les plus lus

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 12:12

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:00

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Diego Rohner veut valoriser l’immobilier

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 16:15

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 18:47

Plusieurs démissions dans des exécutifs du canton

Plusieurs démissions dans des exécutifs du canton

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 11:27

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 12:12

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Les écoles jurassiennes plutôt épargnées par le racisme

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 14:00

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Un guide pour accompagner les Prévôtois dans le Jura

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 18:47

Une semaine d'animations pour les enfants de Haute-Sorne

Une semaine d'animations pour les enfants de Haute-Sorne

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 10:42

Un appel à projets pour promouvoir les femmes dans la francophonie

Un appel à projets pour promouvoir les femmes dans la francophonie

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 10:56

Plusieurs démissions dans des exécutifs du canton

Plusieurs démissions dans des exécutifs du canton

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 11:27

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

La gauche du Jura bernois choisit Hervé Gullotti

Région    Actualisé le 11.08.2025 - 12:12