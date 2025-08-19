« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

Notre nouvelle chronique pour accueillir la cité prévôtoise est lancée ce mardi matin. « Bienvenue Moutier » vous fera découvrir de nombreuses institutions tous les mardis aux alentours de 7h15 dans « La Matinale ». L’occasion de découvrir ce qui fait vivre la cité prévôtoise qui intègrera le canton du Jura le 1er janvier 2026. Pour commencer, c’est le monde de la culture qui était à l’honneur avec l’Estrade Moutier. Une compagnie de théâtre amateur qui fête cette année ses 40 ans. Le président de la société Fabien Charmillot était en direct pour en parler.
Fabien Charmillot : « Nous faisons déjà un peu partie du paysage culturel jurassien. »
« L’Estrade Moutier a été créé il y a 40 ans à l’issue d’un cours de l’Université populaire », explique-t-il. Pour Fabien Charmillot, la particularité de cette troupe, c’est le fait qu’elle travaille toujours avec des metteurs en scène professionnels.
Le transfert de Moutier va demander à l’Estrade de s’adapter, notamment au niveau du financement, car elle touche des subventions de la part de la Fédération jurassienne bernoise des sociétés de théâtre amateur. « Ce genre de subventions vont tomber et il faudra donc qu’on s’adresse à l’Office de la culture du canton du Jura et à la Loterie romande », relate Fabien Charmillot. L’entrée dans le canton ne lui fait pas peur, car pour lui, l’Estrade « fait déjà un peu partie du paysage culturel du Jura » et il voit les habitants de la région comme des personnes « ouvertes d’esprit et conviviales ». /lge