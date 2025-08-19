« Bienvenue Moutier » : Estrade Moutier

« L’Estrade Moutier a été créé il y a 40 ans à l’issue d’un cours de l’Université populaire », explique-t-il. Pour Fabien Charmillot, la particularité de cette troupe, c’est le fait qu’elle travaille toujours avec des metteurs en scène professionnels.

Le transfert de Moutier va demander à l’Estrade de s’adapter, notamment au niveau du financement, car elle touche des subventions de la part de la Fédération jurassienne bernoise des sociétés de théâtre amateur. « Ce genre de subventions vont tomber et il faudra donc qu’on s’adresse à l’Office de la culture du canton du Jura et à la Loterie romande », relate Fabien Charmillot. L’entrée dans le canton ne lui fait pas peur, car pour lui, l’Estrade « fait déjà un peu partie du paysage culturel du Jura » et il voit les habitants de la région comme des personnes « ouvertes d’esprit et conviviales ». /lge