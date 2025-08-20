« La Balade jurassienne » : La Crête du Retemberg par En Val

« La Matinale » est parti en promenade ce mercredi matin. Notre « Balade jurassienne » s’est rendue sur les hauteurs du Val Terbi, au-dessus de Vicques et Courchapoix. L’occasion d’y découvrir la Crête du Retemberg en passant par En Val. Le vététiste jurassien Loris Hintzy nous a accompagnés à vélo lors de cette escapade d’environ une heure et demie. Une fois l’ascension réalisée, cette balade offre plusieurs points de vue dégagés, que ce soit sur le Val Terbi ou sur les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne, voire même sur le Ballon d’Alsace quand la météo le permet. /lge