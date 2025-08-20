« La Balade jurassienne » : La Crête du Retemberg par En Val

« La Matinale » est parti ce mercredi en balade sur les hauteurs de Courchapoix et Vicques ...
« La Balade jurassienne » : La Crête du Retemberg par En Val

« La Matinale » est parti ce mercredi en balade sur les hauteurs de Courchapoix et Vicques avec le vététiste Loris Hintzy.

Loris Hintzy nous a amené sur les hauteurs du Val Terbi.

« La Matinale » est parti en promenade ce mercredi matin. Notre « Balade jurassienne » s’est rendue sur les hauteurs du Val Terbi, au-dessus de Vicques et Courchapoix. L’occasion d’y découvrir la Crête du Retemberg en passant par En Val. Le vététiste jurassien Loris Hintzy nous a accompagnés à vélo lors de cette escapade d’environ une heure et demie. Une fois l’ascension réalisée, cette balade offre plusieurs points de vue dégagés, que ce soit sur le Val Terbi ou sur les cantons de Soleure et de Bâle-Campagne, voire même sur le Ballon d’Alsace quand la météo le permet. /lge


 

Une crèche et ses 1'500 santons à découvrir bientôt à Porrentruy

Trois personnes retrouvées mortes à Corcelles : un suspect arrêté

Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

La Foire de Chaindon entrevoit la fin de ses préparatifs

La Foire de Chaindon entrevoit la fin de ses préparatifs

Le PLRJ veut augmenter les déductions fiscales liées à l’assurance-maladie

Une sculpture imposante bientôt à Saignelégier

Une programmation diversifiée au CCL de St-Imier

