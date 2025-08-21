« En boîte » : La rentrée des entreprises de la FER-Arcju

On est confronté avec ces droits de douane américains à une situation difficile pour nos entreprises et les solutions sont plutôt du côté de la Confédération que des cantons. Ce que nous essayons de faire, c’est de porter la voix des difficultés rencontrées par nos membres auprès des services de l’administration cantonale. Nous essayons aussi, autant que faire se peut, d’apporter une petite bouffée d’air à nos entreprises pour qu’elles puissent supporter cette période difficile », explique Vincent Gigandet. Pour cela, la FER-Arcju tente de soulager les entreprises de certaines tâches administratives.





L’intelligence artificielle au service des entreprises

Cette rentrée est également l’occasion de présenter le nouvel outil développé par la Fédération des Entreprises Romandes (FER). Il s’agit d’une juriste AI en droit du travail. Cette application nommée REF-lex est dotée d’intelligence artificielle. « Les membres peuvent poser des questions au juriste virtuel. Nous avons intégré à cet outil un certain nombre de modèles de lettre, comme des contrats d’engagement, de résiliation, etc. Il y a également des problèmes qui se posent concernant des maladies ou des réductions des droits aux vacances ou autre. On offre donc un outil tout à fait sûr et performant pour répondre à ces questions », explique-t-il. Les entreprises non membres de la FER-Arcju peuvent également souscrire un abonnement. /lge