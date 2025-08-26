« Bienvenue Moutier » : Braderie prévôtoise

Notre chronique qui s’intéresse aux institutions de Moutier fait la part belle à la Braderie ...
Notre chronique qui s’intéresse aux institutions de Moutier fait la part belle à la Braderie prévôtoise ce mardi. L’évènement se tiendra de vendredi à dimanche, l’occasion de faire le point avec son directeur à l’occasion de cette dernière édition bernoise.

C’est un évènement incontournable qui se déroule tous les deux ans à Moutier. La Braderie prévôtoise se tient de vendredi à dimanche. Notre chronique « Bienvenue Moutier » s’intéresse donc à cette dernière édition sous le régime bernois. Le directeur de l’évènement Jacques Stalder était l’invité de « La Matinale » pour en parler ce mardi.

Présentation de la braderie avec Jacques Stalder :

Cette 28e édition s’annonce bien, selon Jacques Stalder. La Gruyère sera à l’honneur comme invité. « On a rencontré des gens formidables. J’ai toujours cru que les Valaisans étaient un peu fous, mais je crois que les Gruériens le sont encore plus », sourit Jacques Stalder qui après plus de 20 ans au sein du comité a toujours autant la flamme. « La Braderie prévôtoise se porte de mieux en mieux. On a un comité terrible. Plus on va de l’avant et plus on est motivé », raconte-t-il. Depuis son arrivée aux commandes de la manifestation, le directeur n’a pas l’impression que cette manifestation a beaucoup changé. « Il y a 50 ans en arrière, il y avait déjà ces petites maisonnettes que l’on appelle aujourd’hui des guinguettes. Toutefois, elles sont toujours plus d’actualité, mais la base reste », sourit-il.

La Braderie prévôtoise sera pour la dernière fois bernoise. Toutefois, le changement de canton ne semble pas inquiéter outre mesure Jacques Stalder. Selon lui, il s’agit avant tout d’un mandat communal. « Je ne pense pas qu’il y aura de grosses différences. Il y aura peut-être quelques changements administratifs, mais on verra bien d’ici quelques mois à quelle sauce on sera mangé », explique celui qui considère les Jurassiens comme un peuple festif. /lge


