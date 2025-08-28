« En boîte » : Les 50 ans de la Jeune chambre internationale de Porrentruy

C’est un acteur cinquantenaire qui est l’invité de la chronique économique de RFJ, « En boîte », cette semaine. La Jeune chambre internationale de Porrentruy (JCI) a fêté ses 50 ans le week-end dernier, en présence du président mondial et du président suisse. La JCI encourage le développement économique, culturel et social de sa trentaine de membres âgés de 18 à 40 ans. La section est la seule de la région et fait partie des 5'000 chambres locales dans le monde. « Elle était très centrée sur l’économie et maintenant on prend plus d’engagements sociaux et au niveau du développement personnel des membres », explique le président de l’organisation de Porrentruy, le trentenaire ajoulot Roman Villemin. La JCI veut aussi « soutenir l’employabilité des jeunes » et participera notamment au Festival de l’apprentissage qui se déroulera fin septembre à Courfaivre. La JCI organisera aussi son premier « jeudredi des associations » les 25 septembre et 2 octobre à Porrentruy. /mmi