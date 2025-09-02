« Bienvenue Moutier » : le Groupe scout Perceval

L’association centenaire qui rassemble une soixantaine de membres s’est présentée mardi dans ...
« Bienvenue Moutier » : le Groupe scout Perceval

L’association centenaire qui rassemble une soixantaine de membres s’est présentée mardi dans « La Matinale » via son chef de groupe Valentin Kropf.

Le chef du Groupe scout Perceval Valentin Kropf, alias Faucon, était l’invité de « La Matinale ». Le chef du Groupe scout Perceval Valentin Kropf, alias Faucon, était l’invité de « La Matinale ».

À quatre mois de l’arrivée de Moutier dans le Jura, « La Matinale » vous propose tous les mardis (7h15) de faire connaissance avec les acteurs prévôtois, sociétés, associations ou manifestations. Le Groupe scout Perceval, société née en 1913 qui rassemble une soixantaine de membres, était à l’honneur ce mardi. « Les valeurs d’entraide, de camaraderie, restent très actuelles et ça fait plaisir de voir qu’autant de jeunes sont motivés à nous rejoindre », affirme le chef du groupe Valentin Kropf. « C’est intéressant pour les enfants qui participent de s’évader sans téléphone, sans réseaux sociaux et de vivre avec un groupe d’amis », ajoute-t-il. L’arrivée de Moutier dans le Jura changera peu de choses pour la société : les groupes du Jura et du Jura bernois sont déjà rassemblés dans une seule association. /mmi

Valentin Kropf : « Chaque fois que j’entre dans un groupe romand avec un Jurassien, le courant passe très bien. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

La piscine de Porrentruy lève ses restrictions

La piscine de Porrentruy lève ses restrictions

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 10:18

La Lanterne magique repart pour une nouvelle saison, plus suisse

La Lanterne magique repart pour une nouvelle saison, plus suisse

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 09:44

« La p’tite phrase » - Les Tiaissèts sont dans la place

« La p’tite phrase » - Les Tiaissèts sont dans la place

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 09:00

La Comco sanctionne un cartel en Suisse romande

La Comco sanctionne un cartel en Suisse romande

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 08:20

Articles les plus lus