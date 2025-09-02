À quatre mois de l’arrivée de Moutier dans le Jura, « La Matinale » vous propose tous les mardis (7h15) de faire connaissance avec les acteurs prévôtois, sociétés, associations ou manifestations. Le Groupe scout Perceval, société née en 1913 qui rassemble une soixantaine de membres, était à l’honneur ce mardi. « Les valeurs d’entraide, de camaraderie, restent très actuelles et ça fait plaisir de voir qu’autant de jeunes sont motivés à nous rejoindre », affirme le chef du groupe Valentin Kropf. « C’est intéressant pour les enfants qui participent de s’évader sans téléphone, sans réseaux sociaux et de vivre avec un groupe d’amis », ajoute-t-il. L’arrivée de Moutier dans le Jura changera peu de choses pour la société : les groupes du Jura et du Jura bernois sont déjà rassemblés dans une seule association. /mmi
« Bienvenue Moutier » : le Groupe scout Perceval
L’association centenaire qui rassemble une soixantaine de membres s’est présentée mardi dans ...
RFJ
