Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction

Le Gouvernement veut défendre les intérêts jurassiens dans l’affaire des quatre entreprises de construction sanctionnées par la Comco. Le député Ivan Godat (Les Vert-e-s) a demandé mercredi matin au Parlement, lors des questions orales, si l’exécutif disposait d’estimations concernant les préjudices subis par les collectivités publiques jurassiennes. Mardi, la commission de la concurrence a, en effet, amendé quatre sociétés, dont une implantée dans le Jura, pour entente sur les prix pour des marchés publics dans le domaine de l’entretien des routes.

Le ministre David Eray a indiqué que le Gouvernement suivait le dossier avec attention. « Le fournisseur situé dans le canton du Jura et avec lequel nous travaillons devrait recevoir une amende estimée entre 640'000 et 990'000 francs. Nous avons dès le début de l’enquête en 2022 contacté la Comco pour connaitre la procédure qui allait être suivie. À présent, nous devons voir comment nous pourrons défendre les intérêts jurassiens et avoir une restitution de l’argent indûment payé », a expliqué David Eray.