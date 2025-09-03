Le Parlement jurassien veut maintenir les subventions J+S

Le Parlement jurassien tient aux subventions J+S. Il a accepté ce mercredi matin à l’unanimité une résolution du député Joël Burkhalter (PS). Ce dernier s’inquiète de la décision du Conseil fédéral de réduire de 2,2 millions de francs le crédit alloué à Jeunesse+Sport en raison de mesures d’économie. Pour lui, le programme J+S « constitue le pilier du sport de jeunesse en Suisse ». Il souhaite ainsi que le Conseil fédéral abandonne la mesure de réduction des subventions J+S prévue dès 2026. Il attend également une garantie concernant le financement adapté à l'augmentation de la participation et une reconnaissance du rôle stratégique du sport de jeunesse. /lge