Nathalie Barthoulot justifie le licenciement d’un sergent-chef de la police

« Je dois me retenir de ne pas corriger un certain nombre d’éléments avancés dans les médias cet été. Je peux assurer que l’enquête a été menée avec diligence, que l’État employeur a pris la décision en toute connaissance de cause avec des arguments étayés », a avancé Nathalie Barthoulot, rappelant qu’il y avait des règles et un cadre déontologique à respecter. « Peu importe que l’agent ait 20 ans de service. C’est un agent qui a probablement un peu dérapé et pour le respect du corps, pour la confiance aussi que la population doit avoir dans la police, il était nécessaire de prendre cette mesure », a ajouté la ministre de l’intérieur. Une question écrite sur cette même affaire a aussi été déposée dernièrement. Le Gouvernement « y répondra prochainement ». Le policier a, lui, contesté son licenciement et une procédure est en cours. /jpi