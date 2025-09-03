Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Le Parlement jurassien a rejeté ce mercredi une motion de la députée Pauline Godat qui demandait ...
Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Le Parlement jurassien a rejeté ce mercredi une motion de la députée Pauline Godat qui demandait aux établissements jurassiens de proposer au moins un vin et une bière de la région sur leur carte.

Le vin régional ne devra pas obligatoirement figurer sur les cartes des restaurants de la région. (Photo d'illustration). Le vin régional ne devra pas obligatoirement figurer sur les cartes des restaurants de la région. (Photo d'illustration).

Il n’y aura pas forcément à l’avenir au minimum un vin et une bière de la région à la carte des établissements jurassiens soumis à patente. Le Parlement jurassien a refusé par 38 voix contre 14 et 5 abstentions ce mercredi une motion de la députée Pauline Godat (Les Vert-e-s). Elle demandait au Gouvernement d’introduire un nouvel article dans la loi sur les auberges. L’objectif était que chaque établissement soumis à patente de notre région propose au minimum une bière et un vin local, soit avec au minimum 75% d’ingrédients issus du canton. Son but étant de faire tourner les brasseurs et vignerons de notre région qui ont vu leur demande chuter après le covid. Le Gouvernement a proposé de rejeter cette motion par souci d’équité avec les autres produits régionaux. Il estime aussi que diverses mesures existent déjà pour soutenir le terroir jurassien et souligne que la mise en œuvre de cette motion est difficile. Des arguments partagés par une majorité des groupes représentés au législatif. /lge


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

La filière du bois s’expose à Porrentruy

La filière du bois s’expose à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:01

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:28

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:27

Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:25

Articles les plus lus

Le marché bio revient, un pois c’est tout !

Le marché bio revient, un pois c’est tout !

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 16:30

Le Droilà Festival investira à nouveau différents lieux

Le Droilà Festival investira à nouveau différents lieux

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:08

Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Tramlabulle dévoile le programme de sa nouvelle édition

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:25

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Vers un apprentissage de l’allemand plus pratique à l’école

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:27