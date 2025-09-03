Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Il n’y aura pas forcément à l’avenir au minimum un vin et une bière de la région à la carte des établissements jurassiens soumis à patente. Le Parlement jurassien a refusé par 38 voix contre 14 et 5 abstentions ce mercredi une motion de la députée Pauline Godat (Les Vert-e-s). Elle demandait au Gouvernement d’introduire un nouvel article dans la loi sur les auberges. L’objectif était que chaque établissement soumis à patente de notre région propose au minimum une bière et un vin local, soit avec au minimum 75% d’ingrédients issus du canton. Son but étant de faire tourner les brasseurs et vignerons de notre région qui ont vu leur demande chuter après le covid. Le Gouvernement a proposé de rejeter cette motion par souci d’équité avec les autres produits régionaux. Il estime aussi que diverses mesures existent déjà pour soutenir le terroir jurassien et souligne que la mise en œuvre de cette motion est difficile. Des arguments partagés par une majorité des groupes représentés au législatif. /lge