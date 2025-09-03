Vers une loi pour encourager la formation dans le domaine des soins

La loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins franchit un premier pas. Le Parlement jurassien l’a acceptée mercredi en première lecture à l’unanimité. Le texte fait suite à l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts » acceptée en 2024 par le peuple. Il doit permettre de lutter contre la pénurie de personnel soignant. La loi oblige notamment les hôpitaux, les EMS ou encore les organisations de soins à domicile à proposer des places de formation pratique. Des aides financières sont également prévues pour les étudiants infirmiers, mais aussi des contributions étatiques aux écoles supérieures. /alr