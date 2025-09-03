La loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins franchit un premier pas. Le Parlement jurassien l’a acceptée mercredi en première lecture à l’unanimité. Le texte fait suite à l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts » acceptée en 2024 par le peuple. Il doit permettre de lutter contre la pénurie de personnel soignant. La loi oblige notamment les hôpitaux, les EMS ou encore les organisations de soins à domicile à proposer des places de formation pratique. Des aides financières sont également prévues pour les étudiants infirmiers, mais aussi des contributions étatiques aux écoles supérieures. /alr
Vers une loi pour encourager la formation dans le domaine des soins
Le Parlement jurassien a validé mercredi, en première lecture, le texte qui vise à appliquer ...
RFJ
Sur le même sujet
- 03.09.2025 - 15:00 Le Parlement jurassien veut maintenir les subventions J+S
- 03.09.2025 - 14:30 Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction
- 03.09.2025 - 09:46 Nathalie Barthoulot justifie le licenciement d’un sergent-chef de la police
- 19.07.2025 - 10:14 L’Etat reste mobilisé pour éviter une externalisation du laboratoire du Mont-Terri
- 29.06.2025 - 14:50 Une motion pour demander une loi contre le surendettement
Actualités suivantes
Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 15:00
Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 15:00
Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 14:30
Articles les plus lus
Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 14:30
Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 15:00
Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 15:00
Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 12:36
Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 14:30
Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 15:00
Nathalie Barthoulot justifie le licenciement d’un sergent-chef de la police
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 09:47
Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura
Région • Actualisé le 03.09.2025 - 12:36