Vers une loi pour encourager la formation dans le domaine des soins

Le Parlement jurassien a validé mercredi, en première lecture, le texte qui vise à appliquer ...
Vers une loi pour encourager la formation dans le domaine des soins

Le Parlement jurassien a validé mercredi, en première lecture, le texte qui vise à appliquer un volet de l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts » acceptée en 2024.

Le Parlement veut encourager la formation dans le domaine des soins. (Photo : HE-Arc/archives). Le Parlement veut encourager la formation dans le domaine des soins. (Photo : HE-Arc/archives).

La loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins franchit un premier pas. Le Parlement jurassien l’a acceptée mercredi en première lecture à l’unanimité. Le texte fait suite à l’initiative populaire fédérale « Pour des soins infirmiers forts » acceptée en 2024 par le peuple. Il doit permettre de lutter contre la pénurie de personnel soignant. La loi oblige notamment les hôpitaux, les EMS ou encore les organisations de soins à domicile à proposer des places de formation pratique. Des aides financières sont également prévues pour les étudiants infirmiers, mais aussi des contributions étatiques aux écoles supérieures. /alr


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Parlement jurassien veut maintenir les subventions J+S

Le Parlement jurassien veut maintenir les subventions J+S

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 15:00

Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU

Matthieu Berberat sera le futur responsable de la communication à l’H-JU

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 15:00

Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions

Le Parlement veut se donner 20 ans pour trouver 75 millions

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 15:00

Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction

Des intérêts jurassiens à défendre dans l’affaire du cartel des entreprises de construction

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 14:30

Articles les plus lus

Grégory Chapuis dirigera la BCJ

Grégory Chapuis dirigera la BCJ

Région    Actualisé le 02.09.2025 - 18:17

Nathalie Barthoulot justifie le licenciement d’un sergent-chef de la police

Nathalie Barthoulot justifie le licenciement d’un sergent-chef de la police

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 09:47

Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura

Les droits de douane américains ont déjà des effets dans le Jura

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 12:36

Une initiative pour dédier 1% du budget jurassien au sport

Une initiative pour dédier 1% du budget jurassien au sport

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 13:39