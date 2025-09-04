« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Landi ArcJura SA est dirigé depuis un peu plus d’un an par une jeune femme. Notre chronique économique « En boîte » s’intéresse ce jeudi au parcours étonnant de Laura Chatelain, qui est à la tête depuis début 2024 des cinq magasins Landi de Delémont, Alle, Saignelégier, Belprahon et Courtelary, de deux TopShop, ainsi que de centres collecteurs de céréales. Ces différents secteurs représentent 120 collaborateurs.

Et pourtant, l’habitante de Court est âgée de 29 ans et a débuté son parcours professionnel par un apprentissage au sein d’une entreprise horlogère, mais l’envie de travailler dans un métier de la nature était plus forte. Elle a donc opté pour des études d’ingénieure agronome et, en parallèle, elle a travaillé dans un magasin Landi. Petit à petit, elle a donc grimpé les échelons : « Je me suis toujours énormément identifiée au groupe Fenaco ». N’étant pas du milieu agricole, Laura Chatelain a dû prouver son attachement à ce secteur : « on n’a pas besoin d’être fille d’agriculteur pour comprendre le monde agricole, pour s’y identifier et pour le défendre. » /ncp