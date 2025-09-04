« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Laura Chatelain est à la tête de Landi ArcJura SA depuis janvier 2024. Agée de 29 ans, elle ...
« En boîte » : Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Laura Chatelain est à la tête de Landi ArcJura SA depuis janvier 2024. Agée de 29 ans, elle décrit dans notre chronique économique son parcours professionnel et les défis auxquels elle doit faire face.

Laura Chatelain, la directrice de Landi ArcJura SA, est âgée de 29 ans. Laura Chatelain, la directrice de Landi ArcJura SA, est âgée de 29 ans.

Landi ArcJura SA est dirigé depuis un peu plus d’un an par une jeune femme. Notre chronique économique « En boîte » s’intéresse ce jeudi au parcours étonnant de Laura Chatelain, qui est à la tête depuis début 2024 des cinq magasins Landi de Delémont, Alle, Saignelégier, Belprahon et Courtelary, de deux TopShop, ainsi que de centres collecteurs de céréales. Ces différents secteurs représentent 120 collaborateurs.

Et pourtant, l’habitante de Court est âgée de 29 ans et a débuté son parcours professionnel par un apprentissage au sein d’une entreprise horlogère, mais l’envie de travailler dans un métier de la nature était plus forte. Elle a donc opté pour des études d’ingénieure agronome et, en parallèle, elle a travaillé dans un magasin Landi. Petit à petit, elle a donc grimpé les échelons : « Je me suis toujours énormément identifiée au groupe Fenaco ». N’étant pas du milieu agricole, Laura Chatelain a dû prouver son attachement à ce secteur : « on n’a pas besoin d’être fille d’agriculteur pour comprendre le monde agricole, pour s’y identifier et pour le défendre. » /ncp

Entretien avec Laura Chatelain, directrice de Landi ArcJura SA

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Le taux de chômage affiche un léger recul dans le Jura

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:18

Le Parlement en bref 

Le Parlement en bref 

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:46

La filière du bois s’expose à Porrentruy

La filière du bois s’expose à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:01

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:28

Articles les plus lus

Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Pas de coup de pouce immédiat pour les producteurs locaux de vins et de bières

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:55

La filière du bois s’expose à Porrentruy

La filière du bois s’expose à Porrentruy

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:01

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Des cuisines flambant neuves pour les élèves de Moutier

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:28

Le Parlement en bref 

Le Parlement en bref 

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 09:46