Un audit externe réclamé pour l’ensemble des services de l’Etat

Une motion urgente déposée par le vert’libéral Raoul Jaeggi demande de réaliser un audit externe qui concernerait tous les services du canton du Jura.

Raoul Jaeggi demande un audit externe pour l'ensemble des services de l'Etat. (Photo : archives Georges Henz). Raoul Jaeggi demande un audit externe pour l'ensemble des services de l'Etat. (Photo : archives Georges Henz).

Après l’audit sur le département de Martial Courtet, une autre demande de ce type arrive sur la table du Parlement jurassien. Raoul Jaeggi réclame un audit externe de l’ensemble des services de l’Etat. Le député vert’libéral suppléant fait cette demande dans une motion urgente déposée mercredi lors de la dernière session du législatif cantonal. Il dénonce un dysfonctionnement général de l’appareil gouvernemental et estime qu’il est important d’entendre les employés de manière anonyme.

Raoul Jaeggi n’en est pas à son coup d’essai. Il avait déjà déposé une motion pour demander un audit en mars 2024, pour examiner la gestion des ressources humaines de l’État et le rôle du Gouvernement. L’élu vert’libéral estime que l’audit réalisé sur le département de Martial Courtet ne va pas assez loin. Selon lui, le document met en lumière « de vrais dysfonctionnements » dans d’autres services et au sein du Gouvernement. Il pointe notamment des préoccupations et plusieurs départs dans la Police cantonale. Raoul Jaeggi considère que l’attractivité des postes de travail de l’État jurassien est menacée. Selon lui, les prochaines élections et les départs au sein du Gouvernement ne représentent pas un motif de rejet de sa motion. Il ajoute qu’un audit permettrait au contraire d’identifier les corrections à apporter dans les différents services et qu’il s’agirait d’un « outil utile pour les ministres actuels et futurs ».

Le Bureau du Parlement a communiqué ce vendredi matin qu’il refusait de traiter la motion de Raoul Jaeggi en urgence. Contacté, le député vert’libéral affirme qu’il s’agit d’une « manière de cacher les choses » à l’aube des prochaines élections. /comm-cra


 

