« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

La communauté portugaise est l’une des plus importantes dans la région. L’association qui la ...
« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

La communauté portugaise est l’une des plus importantes dans la région. L’association qui la regroupe à Moutier et dans la vallée de Tavannes était à l’honneur mardi dans « La Matinale ».

Les membres du comité de l’Association portugaise de Moutier étaient les invités de « La Matinale ». Les membres du comité de l’Association portugaise de Moutier étaient les invités de « La Matinale ».

A moins de quatre mois de l’arrivée de Moutier dans le Jura, « La Matinale » continue de vous présenter les acteurs de la vie prévôtoise qui seront bientôt des nôtres… L’Association portugaise de Moutier et de la vallée de Tavannes via un ancien président et membre du comité, Manuel Alves, étaient à l’honneur ce mardi. L’association qui compte plus de 150 membres a été créée en 1992 et vise à « garder les coutumes du pays, les traditions et transmettre cela aux plus jeunes. Les repas, la danse, le chant, etc. Garder un petit peu le Portugal en Suisse », résume Manuel Alves. Le transfert de Moutier dans le Jura ne devrait « pas changer grand-chose pour l’association. Espérons qu’il y ait peut-être un peu plus de membres », estime Manuel Alves. /mmi

Entretien avec les membres du comité de l'Association portugaise de Moutier :


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:59

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:24

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 07:35

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 09:40

Articles les plus lus

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 07:35

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 08:14

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 09:40

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:24

Départ de la Peace Run de Soyhières

Départ de la Peace Run de Soyhières

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 17:44

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 07:35

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 08:14

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 09:40

Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 13:38

Un assistant intelligent virtuel au service des Jurassiens

Un assistant intelligent virtuel au service des Jurassiens

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 14:00

Départ de la Peace Run de Soyhières

Départ de la Peace Run de Soyhières

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 17:44

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Neuchâtel a adopté le permis d'élève conducteur numérique

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 08:14