« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

A moins de quatre mois de l’arrivée de Moutier dans le Jura, « La Matinale » continue de vous présenter les acteurs de la vie prévôtoise qui seront bientôt des nôtres… L’Association portugaise de Moutier et de la vallée de Tavannes via un ancien président et membre du comité, Manuel Alves, étaient à l’honneur ce mardi. L’association qui compte plus de 150 membres a été créée en 1992 et vise à « garder les coutumes du pays, les traditions et transmettre cela aux plus jeunes. Les repas, la danse, le chant, etc. Garder un petit peu le Portugal en Suisse », résume Manuel Alves. Le transfert de Moutier dans le Jura ne devrait « pas changer grand-chose pour l’association. Espérons qu’il y ait peut-être un peu plus de membres », estime Manuel Alves. /mmi