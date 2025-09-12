Une motion contre les produits états-uniens dans l’administration

Les 39% de droits de douane imposés à la Suisse par Donald Trump inspirent une idée à Rémy Meury (CS-POP). Le député a déposé une motion, lors de la dernière séance du Parlement jurassien, pour demander que l’administration cantonale se passe des produits états-uniens non nécessaires.

Il constate que certaines collectivités et une proportion « importante » de la population décident de ne plus acheter américain. Pour lui, il serait de bon ton que les services de l’Etat en fassent de même. « Bien évidemment, on sait que le Jura ne pourra pas influencer seul celui qui se prend pour le maître du monde », écrit Rémy Meury. Mais pour lui, le cumul de démarches allant dans le même sens peut avoir un impact sur les entreprises américaines, qui elles-mêmes peuvent influencer le président. En outre, il verrait dans cette action un « signe clair à la population pour qu’elle envisage d’aller dans le même sens ».

Concrètement, le député demande que le Gouvernement établisse une liste précise des produits états-uniens régulièrement achetés par l’Etat jurassien, et qu’il détermine ensuite ceux qui peuvent facilement être remplacés par des équivalents d’autre provenance, de préférence suisse. Il souhaite en outre que sa motion soit traitée en urgence, pour s’inscrire dans un mouvement actuel. /lad