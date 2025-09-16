« Bienvenue Moutier » : Loitches Potches

Depuis 60 ans, la société a bien évolué. « La naissance de cette confrérie date de l’époque où la protection civile organisait des cours pour les hommes qui souvent ne savaient pas cuire un œuf. Un groupe a eu du plaisir et a demandé à la dame qui donnait les cours de continuer et cela a donné naissance à la confrérie », sourit Bertrand Zahno. Il affirme que le changement de canton n’aura aucun impact sur les Loitches Potches. Pour lui, les Jurassiens ont le sens de la fête, ce qui correspond aux valeurs de sa confrérie. /lge