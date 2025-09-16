« Bienvenue Moutier » : Loitches Potches

« Bienvenue Moutier » : Loitches Potches

Le président des Loitches Potches Bertrand Zahno était l’invité de « La Matinale » ce mardi pour présenter cette confrérie de cuisiniers amateurs qui exerce dans la cité prévôtoise depuis près de 60 ans.

Comme tous les mardis, « La Matinale » se prépare à accueillir Moutier. La ville sera jurassienne dès le premier janvier 2026 et avec elle toutes ses institutions. Chaque semaine, nous vous en présentons une. Ce mardi, nous mettons en lumière les Loitches Potches, une confrérie de cuisiniers amateurs. Pour l’occasion, son président, Bertrand Zahno était l’invité de « La Matinale ». « Ce sont des gourmands qui se retrouvent tous les mois pour des repas gastronomiques », explique celui qui affirme que tout le monde est le bienvenu, pour autant qu’il y ait une envie de cuisiner.

Entretien avec Bertrand Zahno :

Depuis 60 ans, la société a bien évolué. « La naissance de cette confrérie date de l’époque où la protection civile organisait des cours pour les hommes qui souvent ne savaient pas cuire un œuf. Un groupe a eu du plaisir et a demandé à la dame qui donnait les cours de continuer et cela a donné naissance à la confrérie », sourit Bertrand Zahno. Il affirme que le changement de canton n’aura aucun impact sur les Loitches Potches. Pour lui, les Jurassiens ont le sens de la fête, ce qui correspond aux valeurs de sa confrérie. /lge


