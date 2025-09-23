« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

« La Matinale » accueille la ville de Moutier à sa façon. Chaque semaine, nous vous présentons une institution qui fait vivre la cité prévôtoise en vue du transfert prévu au 1er janvier 2026. Cette semaine, ce sont les Commerçants et artisans prévôtois (CAP) qui sont à l’honneur. Le président ad intérim Fabian Cavallin était dans notre studio pour en parler. « Notre objectif est de créer un lien entre les commerçants, les artisans et les restaurateurs et les autorités communales. On prépare aussi des activités pour les entrepreneurs pour les aider dans leur quotidien », raconte celui qui devrait être élu président mercredi lors de l’assemblée générale du CAP.
Le CAP est né en 2008 de la fusion du Commerce local Moutier et de l’Association des artisans prévôtois. Depuis, des bons d’achat du CAP ont été créés. « En 17 ans, on en a vendu pour 1'200'000 francs », assure Fabian Cavallin. Selon lui, le transfert ne changera pas grand-chose si ce n’est quelques adaptations pour les membres qui devront se faire aux nouvelles règlementations jurassiennes. Toutefois, le président ad intérim est persuadé que tout se passera bien, puisque selon lui, les Jurassiens sont accueillants. /lge