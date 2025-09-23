« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Fabian Cavallin était l’invité de notre chronique destinée à présenter les institutions de ...
« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

Fabian Cavallin était l’invité de notre chronique destinée à présenter les institutions de Moutier en vue du transfert de la ville. Il nous présentait ce mardi le CAP.

Fabian Cavallin était l’invité de « La Matinale ». Fabian Cavallin était l’invité de « La Matinale ».

« La Matinale » accueille la ville de Moutier à sa façon. Chaque semaine, nous vous présentons une institution qui fait vivre la cité prévôtoise en vue du transfert prévu au 1er janvier 2026. Cette semaine, ce sont les Commerçants et artisans prévôtois (CAP) qui sont à l’honneur. Le président ad intérim Fabian Cavallin était dans notre studio pour en parler. « Notre objectif est de créer un lien entre les commerçants, les artisans et les restaurateurs et les autorités communales. On prépare aussi des activités pour les entrepreneurs pour les aider dans leur quotidien », raconte celui qui devrait être élu président mercredi lors de l’assemblée générale du CAP.

Le CAP est né en 2008 de la fusion du Commerce local Moutier et de l’Association des artisans prévôtois. Depuis, des bons d’achat du CAP ont été créés. « En 17 ans, on en a vendu pour 1'200'000 francs », assure Fabian Cavallin. Selon lui, le transfert ne changera pas grand-chose si ce n’est quelques adaptations pour les membres qui devront se faire aux nouvelles règlementations jurassiennes. Toutefois, le président ad intérim est persuadé que tout se passera bien, puisque selon lui, les Jurassiens sont accueillants. /lge


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« La p’tite phrase » - Pour l’amour du chant

« La p’tite phrase » - Pour l’amour du chant

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 09:00

Un préavis positif pour la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt

Un préavis positif pour la « Tangente Nord-Est » et l’implantation de la Migros à Bassecourt

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 10:37

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 21:36

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 00:31

Articles les plus lus

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 15:30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 19:55

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Haute-Sorne revêt de nouvelles armoiries rassembleuses

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 21:36

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

De nouveaux terrains industriels pour Haute-Sorne

Région    Actualisé le 23.09.2025 - 00:31

Trois obus décoraient le jardin à Courrendlin

Trois obus décoraient le jardin à Courrendlin

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 14:15

Porrentruy a déjà réalisé beaucoup de projets à mi-parcours

Porrentruy a déjà réalisé beaucoup de projets à mi-parcours

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 15:15

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 15:30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

Région    Actualisé le 22.09.2025 - 19:55