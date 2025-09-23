« Bienvenue Moutier » : Commerçants et artisans prévôtois

« La Matinale » accueille la ville de Moutier à sa façon. Chaque semaine, nous vous présentons une institution qui fait vivre la cité prévôtoise en vue du transfert prévu au 1er janvier 2026. Cette semaine, ce sont les Commerçants et artisans prévôtois (CAP) qui sont à l’honneur. Le président ad intérim Fabian Cavallin était dans notre studio pour en parler. « Notre objectif est de créer un lien entre les commerçants, les artisans et les restaurateurs et les autorités communales. On prépare aussi des activités pour les entrepreneurs pour les aider dans leur quotidien », raconte celui qui devrait être élu président mercredi lors de l’assemblée générale du CAP.