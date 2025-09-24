Des mesures pour lutter contre le vieillissement de la population jurassienne

Les augmentations des primes d’assurance maladie sont revenues à plusieurs reprises lors des questions orales du Parlement jurassien mercredi. Le Gouvernement, lui, a dressé un constat mardi : le vieillissement de la population du canton engendre des coûts importants dans le domaine de la santé. Partant de là, le député Alain Beuret (PVL) a tenu à savoir si des mesures de rééquilibrage des générations étaient prévues. Le ministre de la Santé Stéphane Theurillat a rappelé qu’il s’agissait d’un travail de longue haleine et évoqué quelques pistes. Il attend beaucoup de la signature du partenariat signé avec l’École polytechnique fédérale de Lausanne pour offrir des emplois aux jeunes : « La personne engagée a commencé son travail. » L’encouragement à étudier près du canton et l’amélioration de l’image du Jura pour séduire de nouveaux habitants ont aussi été avancées. /rce