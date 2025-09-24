Deux conventions sur la géothermie et pas de retrait de Haute-Sorne

La commune de Haute-Sorne s’est-elle retirée de la convention sur la géothermie ? Interrogation soulevée mercredi par le député Pierre-André Comte lors des questions orales du Parlement jurassien. Le socialiste relatait les affirmations d’un ancien maire de Bassecourt qui laisse entendre que le canton a demandé à Haute-Sorne de se retirer de la convention. Celle-ci lie la commune, le canton et les promoteurs depuis 2015.

Le ministre de l’Environnement et de l’Équipement David Eray a répondu qu’il y avait deux accords différents. « La convention de 2022 ne remet rien en cause de la convention de 2015. Cette dernière visait à poser un cadre organisationnel clair et surtout à maximiser les retombées positives locales telles que les redevances ou la valorisation de la chaleur. » La seconde convention a été signée entre le canton et l’exploitant. « Elle vise à renforcer le cadre règlementaire et à clore la procédure de 2020 portant sur l’arrêté d’approbation. La commune n’avait pas à être signataire. Il n’y avait pas de projet d’exclusion. » /rce