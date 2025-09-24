Dix ans et pas vingt ans pour amortir les frais liés au transfert de Moutier

Le canton du Jura devra finalement mettre 10 ans et non pas 20 ans pour compenser les frais liés au transfert de Moutier. Le Parlement jurassien s’est prononcé en ce sens ce mercredi lors de la deuxième lecture de la révision de la loi sur les finances cantonales qui a été adoptée par 37 voix contre 0 et 22 abstentions. L’amendement porté par la droite et le Centre qui prévoit une durée de 10 ans avec une somme de 3 millions de francs par année a été approuvé par 31 voix contre 28. Le Parlement est ainsi revenu sur la version du Gouvernement qui avait été adoptée en première lecture et qui visait une période de 20 ans sans montant minimal par an. / fco





Développement à suivre