Le Jura ne reverra pas ses coupes sur les lignes de bus

Lors des questions orales au Parlement mercredi, le député Bernard Studer (Le Centre) demandait si la décision du Conseil des États d’augmenter ce montant de 160 millions de francs pouvait influencer les décisions prises en vue des prochains horaires. L’offre de bus sera réduite de 15% dans le Jura. Une diminution liée au manque de soutien de la Confédération qui appliquerait désormais strictement les critères de financement et enlèvera cinq millions et demi de francs au canton du Jura. Le ministre de l’Environnement et de l’Équipement David Eray a douché les espoirs de voir une partie des 160 millions : « En réalité, ce montant supplémentaire doit servir à augmenter l’offre qui répond aux critères fédéraux. » L’objectif reste néanmoins de stabiliser la situation et de redévelopper la fréquentation et les taux de couverture en matière de transports publics. /rce