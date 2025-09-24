Le Parlement adopte une résolution pour soutenir les entreprises jurassiennes

Le Gouvernement jurassien doit prendre des mesures pour soutenir les entreprises jurassiennes qui sont particulièrement touchées par les taxes douanières américaines. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 38 voix et 22 abstentions la résolution d’Irène Donzé (PLR), intitulée « Taxes douanières américaines imposées aux exportations jurassiennes : une action forte et coordonnée pour soutenir l’économie jurassienne et les emplois ! »

La résolution demande au Gouvernement de mettre en place une série de mesures pour soutenir les sociétés de la région. L'axe majeur de ce texte prévoit la suspension de tout projet qui engendrerait une augmentation des charges ou la création de nouvelles taxes sur les entreprises. Les projets en cours « notamment en lien avec le Fonds de soutien à la formation et les allocations familiales » seraient également touchés par ce gel, précise la résolution. Les taxes américaines mettent en difficulté de nombreuses entreprises régionales et des licenciements à prévoir si la situation internationale n’évolue pas durant l’automne, souligne le texte. Ce dernier a été soutenu par le PLR, l’UDC, Le Centre, le PVL et le PCSI. La gauche – PS, CS-POP et Les Vert-e-s – n’a pas rejeté la résolution, mais s’est abstenue. Pour elle, l’État doit agir de manière ciblée sur les entreprises les plus fortement touchées par les taxes américaines. « L’État se doit de soutenir l’économie jurassienne, mais sous certaines conditions », a souligné le député Baptiste Laville (Les Vert-e-s). Les partis qui ont soutenu la motion ont pour leur part regretté le manque d’unité en faveur du texte, rappelant qu’un texte similaire a été soutenu par le Grand conseil neuchâtelois.





Une motion adoptée pour « renoncer aux produits états-uniens non nécessaires »

L’Etat jurassien va examiner la possibilité de remplacer les produits états-uniens. Le législatif cantonal a accepté ce mercredi par 37 voix contre 20 et 2 abstentions une motion de Rémy Meury (CS-POP) en lien avec la décision annoncée le 1er août dernier. Le texte demande au Gouvernement de dresser un inventaire des produits états-uniens acquis par l’Etat jurassien avec l’objectif de déterminer lesquels peuvent être remplacés par des articles venus d’autres pays. Le Gouvernement soutenait la motion mais en précisant qu’il n’est pas envisageable de se passer entièrement de produits américains, notamment dans le domaine informatique. Rémy Meury reconnaît que la démarche jurassienne ne pourra pas à elle seule infléchir la décision de Donald Trump. Il estime toutefois que la décision du Parlement jurassien pourrait inspirer d’autres cantons et qu’elle constitue également un signe clair à la population pour qu’elle envisage d’aller dans le même sens. /fco-mlm