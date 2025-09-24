Résolution jurassienne pour la reconnaissance d'un Etat palestinien

Le Parlement jurassien appelle le Conseil fédéral à reconnaître sans délai un Etat de Palestine ...
Le Parlement jurassien appelle le Conseil fédéral à reconnaître sans délai un Etat de Palestine et à annoncer cette décision devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il a accepté mercredi par 49 voix sans opposition et 9 abstentions une résolution en ce sens du député du Centre Gauthier Corbat.

Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi une motion du député du Centre Gauthier Corbat.. (Photo : Georges Henz).

Le texte invite aussi le Conseil fédéral à déployer une politique active en faveur d'une paix juste et durable fondée sur le droit international. Aucun débat n'a accompagné la présentation de cette résolution à la tribune par son auteur qui déplore que la Suisse s'isole dans son silence et dans une posture attentiste.

« Cette reconnaissance n'est pas un soutien au Hamas, dont l'action violente et radicale est incompatible avec le droit international et avec la perspective d'une paix durable », écrit le député dans sa résolution. A ce jour, près de 150 Etats membres de l'ONU ont déjà franchi le pas, a rappelé Gauthier Corbat. /ATS


 

