Résolution jurassienne pour la reconnaissance d'un Etat palestinien

Le texte invite aussi le Conseil fédéral à déployer une politique active en faveur d'une paix juste et durable fondée sur le droit international. Aucun débat n'a accompagné la présentation de cette résolution à la tribune par son auteur qui déplore que la Suisse s'isole dans son silence et dans une posture attentiste.

« Cette reconnaissance n'est pas un soutien au Hamas, dont l'action violente et radicale est incompatible avec le droit international et avec la perspective d'une paix durable », écrit le député dans sa résolution. A ce jour, près de 150 Etats membres de l'ONU ont déjà franchi le pas, a rappelé Gauthier Corbat. /ATS