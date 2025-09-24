Soutien du Parlement pour une reconnaissance internationale du cheval franches-montagnes

Le Parlement jurassien veut faire inscrire le cheval de la race franches-montagnes sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Il a accepté mercredi par 56 voix contre zéro et une abstention la motion de Gauthier Corbat (Le Centre). Elle réclame le soutien du Gouvernement jurassien auprès des offices fédéraux compétents. L’Exécutif qui a soutenu cette motion précise qu’il se limitera à un soutien moral.

Cette demande d’inscription fait suite à une première requête. Il y a deux ans, une question écrite demandait la reconnaissance de l’ensemble des Franches-Montagnes sur la liste du patrimoine mondial, à l’image de la région du Lavaux. Une démarche beaucoup plus longue et coûteuse, de l’ordre du million de francs. L’inscription de l’élevage au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en tant que tradition vivante a davantage de chances d’aboutir à court ou moyen terme et sera moins onéreuse (entre 100'000 à 200'000 francs). Rejoindre cette fameuse liste assurerait un soutien à la race à l’heure où une révision de l’ordonnance sur l’élevage pourrait grever le budget de la Fédération suisse du Franches-Montagnes de quelque 300'000 francs. /rce