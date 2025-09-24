Un appel à témoin après sept véhicules brûlés à Courgenay

Un incendie détruit plusieurs véhicules à Cougernay. La police cantonale jurassienne cherche à éclaircir le déroulement des faits en lançant un appel à témoin. Elle a été avertie ce mercredi peu après minuit que plusieurs véhicules neufs brûlaient dans l'enceinte de l'entreprise Emil Frey SA. Sept d’entre eux ont été détruits par les flammes. L’incendie a également provoqué des dommages à la structure photovoltaïque qui couvre le site. Le SIS Mont-Terri et le CRIS de Porrentruy sont intervenus dans le village ajoulot.

Les éventuels témoins sont priés de contacter la police cantonale au 032 420 65 65. /comm-fwo