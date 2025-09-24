Un appel à témoin après sept véhicules brûlés à Courgenay

La police cantonale veut éclaircir les faits qui se sont produits dans le village ajoulot. ...
La police cantonale veut éclaircir les faits qui se sont produits dans le village ajoulot. L’incendie s’est produit dans l'enceinte de l'entreprise Emil Frey SA.

Un incendie détruit plusieurs véhicules à Cougernay. La police cantonale jurassienne cherche à éclaircir le déroulement des faits en lançant un appel à témoin. Elle a été avertie ce mercredi peu après minuit que plusieurs véhicules neufs brûlaient dans l'enceinte de l'entreprise Emil Frey SA. Sept d'entre eux ont été détruits par les flammes. L'incendie a également provoqué des dommages à la structure photovoltaïque qui couvre le site. Le SIS Mont-Terri et le CRIS de Porrentruy sont intervenus dans le village ajoulot.

Les éventuels témoins sont priés de contacter la police cantonale au 032 420 65 65. /comm-fwo


