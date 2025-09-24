Un bouclier fiscal à étudier dans le Jura

L’éventualité de créer un bouclier fiscal dans le Jura fera l’objet d’une étude. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi une motion en ce sens transformée en postulat. Le texte porté par Irène Donzé (PLR) a été adopté par 30 voix contre 27 et 1 abstention. L’élue libérale-radical suggérait, dans sa démarche, la mise en place d’un bouclier fiscal basé sur le revenu imposable et qui pourrait se déclencher à partir de 60%. Le Gouvernement jurassien soutenait la transformation en postulat. Il estime que l’introduction d’un tel mécanisme ne peut pas se faire à la légère et mérite une sérieuse étude qui doit permettre, notamment, de déterminer si un bouclier fiscal servirait réellement les intérêts du canton. Sans surprise, les partis de gauche ont refusé le postulat et ont dénoncé « un dispositif qui ne bénéficiera qu’aux plus riches », alors que le PLR, l’UDC et Le Centre ont voté en faveur du texte. /fco